Трамп считает, что у США есть право наносить удары по иранским культурным объектам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона есть право наносить удары по иранским культурным объектам. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон, передает УНН со ссылкой на CNN.
“Им (иранцам) разрешено убивать наших людей. Им разрешено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам нельзя трогать их объект культуры? Это так не работает”, — приводит в воскресенье слова Трампа преспул Белого дома.
По словам американского лидера, если иранские власти решатся отомстить за убийство ВС США командующего силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, то их ждет “большое возмездие” со стороны Вашингтона.
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране, если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства иранского генерала.
Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, погиб также заместитель руководителя шиитских сил народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.
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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала “террористическим актом”. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США “серьезной местью” за убийство Сулеймани.
Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, в которой требует от правительства вывода американских войск из страны.