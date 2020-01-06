Трамп считает, что у США есть право наносить удары по иранским культурным объектам

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона есть право наносить удары по иранским культурным объектам. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон, передает УНН со ссылкой на CNN.