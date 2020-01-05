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Німеччина пропонує провести на наступному тижні зустріч глав МЗС країн ЄС по ситуації в Іраку

Німеччина пропонує провести на наступному тижні зустріч глав МЗС країн ЄС по ситуації в Іраку

Київ • УНН

 • 11781 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас пропонує провести на наступному тижні зустріч глав МЗС країн ЄС у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході. Про це йдеться в його заяві, поширеній у неділю пресслужбою зовнішньополітичного відомства Німеччини, передає УНН.

“У світлі загрозливого загострення конфлікту між США і Іраном, Європа наразі має важливу роль. Ми маємо в своєму розпорядженні опробовані та надійні каналами діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуації”, — зазначив Маас. “У зв’язку з цим я запропонував (верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки) Жозепу Боррелю перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії”, — повідомив німецький міністр.

У заяві також наголошується, що країни, що входять в міжнародну антитерористичну коаліцію, яку очолює США, повинні якомога швидше провести зустріч для узгодження подальших кроків в світлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил в країні.

“Після прийняття резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як воно має намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення”, — зазначив Маас. “Ми готові продовжувати нашу підтримку, якщо її побажають і якщо це дозволить ситуація. Щоб обговорити це з нашими міжнародними партнерами, необхідно якомога швидше провести зустріч коаліції”, — підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, раніше парламент Іраку проголосував за виведення військ США. Після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані тисячі іракців брали участь у жалобній процесії. Труну з тілом небіжчика доправили в аеропорт і відправили до Тегерана.

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