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Германия предлагает провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС по ситуации в Ираке

Германия предлагает провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС по ситуации в Ираке

Киев  •  УНН

 • 11779 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предлагает провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии, передает УНН.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, мы должны в полном объеме использовать их в этой ситуации", - отметил Маас. "В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жозепу Боррель перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", - сообщил немецкий министр.

В заявлении также отмечается, что страны, входящие в международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США, должны как можно скорее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

"После принятия резолюции иракского парламента мы немедленно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как он намерен развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению", - отметил Маас. "Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, необходимо как можно быстрее провести встречу коалиции", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод войск США. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани тысячи иракцев участвовали в траурной процессии. Гроб с телом покойного доставили в аэропорт и отправили в Тегеран.

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