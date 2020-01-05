Помпео заперечує, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану

КИЇВ. 5 січня. УНН. Після погроз з боку президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по об’єктах, які є важливими для культури Ірану, держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини. Як зазначив Попмео у неділю, 5 січня, в інтерв’ю американській телекомпанії ABC, кожна мішень, по якій можуть завдати удару США, буде “законною”, місія таких ударів лише одна — “захист Америки”, повідомляє УНН із посиланням на DW.