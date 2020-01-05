Помпео отрицает, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана

На уточняющий вопрос, является ли угроза Трампа такой, что противоречит Женевским конвенциям, по которым гражданские объекты обходимо защищать, а уничтожение культурного наследия признается военным преступлением, Помпео ответил: “Мы будем действовать в рамках системы”, цитирует агентство новостей dpa.

Госсекретарь США также отверг сомнения в обоснованности и уместности нанесения удара, приведшего к убийству иранского генерала Касема Сулеймани, именно в это время. По словам Помпео, данные разведки однозначно указывали на нападение, которое готовилось под руководством Сулеймани и должно было быть совершено в скором времени.

В интервью телеканалу Fox News Помпео также отметил, что Вашингтон считает “очень вероятными” нападения на военных США в Ираке и на северо-востоке Сирии. Однако такие действия стали бы “ошибкой” Тегерана, предостерег Помпео. В этом интервью он также отрицал, что Трамп угрожал ударами по объектам культурного наследия Ирана, и посоветовал “почитать, что он сказал”.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране, если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства иранского генерала.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, погиб также заместитель руководителя шиитских сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала “террористическим актом”. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США “серьезной местью” за убийство Сулеймани.

Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, в которой требует от правительства вывода американских войск из страны.