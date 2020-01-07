Смертельная давка во время похорон убитого США иранского генерала: не менее 35 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На юго-востоке Ирана в городе Керман во вторник, 7 января, во время похоронной процессии иранского командующего Касема Сулеймани, погибший в результате авиаудара США, возникла давка, в которой жертвами стали по меньшей мере 35 человек, еще 48 получили ранения. Об этом сообщает AP, информирует УНН.
"Давка, состоявшейся во вторник во время похоронной ходы высокопоставленного иранского генерала (Касема Сулеймани - ред.), который погиб в результате авиационного удара США на прошлой неделе, повлекла гибель 35 человек, 48 человек ранены, сообщает государственное телевидение", - говорится в сообщении.
Согласно информации, давка произошла в Кермане, родном городе генерала революционной гвардии Касема Сулеймани. В видеороликах, размещенных в Интернете, было показано, что люди лежат без признаков жизни на дороге, другие кричат и пытаются им помочь.
Как сообщалось ранее в УНН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном и возразил, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.
Позже Трамп повторил, что у США есть право наносить удары по иранским культурным объектам.
Напомним, сегодня парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией.