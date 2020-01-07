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Парламент Ірану визнав Пентагон терористичною організацією

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Меджліс Ірану в ході відкритого засідання прийняв рішення про внесення Пентагону в іранський "список терористичних організацій". Таким чином депутати відреагували на спецоперацію Пентагону в ніч на 3 січня в аеропорту Багдада в результаті якої був убитий глава спецпідрозділу "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану Касем Сулеймані. Про це повідомляє видання Fars, інформує УНН.

Як повідомило іранське телебачення, за законодавчу ініціативу проголосували 228 парламентаріїв з 230 присутніх на засіданні. Ще два депутати утрималися, "проти" не висловився ніхто.

"Відповідно до рішення "весь персонал Пентагону, пов'язані з ним відомства і організації, а також організатори і виконавці вбивства генерала Касема Сулеймані" оголошуються в Ірані терористами. При цьому надання Пентагону будь-якої допомоги будуть відтепер кваліфікуватися як терористична діяльність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в квітні 2019 року Вища рада національної безпеки Ірану офіційно визнала Центральне командування збройних сил США терористичним угрупуванням. Таке рішення стало відповіддю на внесення Вашингтоном іранського КВІР в список іноземних організацій, що вважаються в США терористичними.

Як повідомлялося раніше в УНН, можливі атаки США в Ірані будуть відбуватись за законами збройного конфлікту - очільник Пентагону.

Ці заяви лунали на тлі того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном і заперечив, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану.

Пізніше Трамп повторив, що у США є право завдавати ударів по іранським культурним об’єктам.

 

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