Парламент Ірану визнав Пентагон терористичною організацією

КИЇВ. 7 січня. УНН. Меджліс Ірану в ході відкритого засідання прийняв рішення про внесення Пентагону в іранський "список терористичних організацій". Таким чином депутати відреагували на спецоперацію Пентагону в ніч на 3 січня в аеропорту Багдада в результаті якої був убитий глава спецпідрозділу "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану Касем Сулеймані. Про це повідомляє видання Fars, інформує УНН.