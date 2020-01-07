Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

КИЕВ. 7 января. УНН. Меджлис Ирана в ходе открытого заседания принял решение о внесении Пентагона в иранский "список террористических организаций". Таким образом депутаты отреагировали на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Об этом сообщает издание Fars, передает УНН.