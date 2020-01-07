Можливі атаки США в Ірані будуть відбуватись за законами збройного конфлікту - очільник Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер в понеділок заперечив президенту Дональда Трампа, заявивши, що США не будуть нападати на іранські культурні об’єкти. Проте, він сказав, що США будуть слідувати законам збройного конфлікту, якщо доведеться. Такі слова Еспера наводить видання CNN, передає УНН.
“Ми будемо слідувати за законами збройного конфлікту”, — сказав Еспер CNN в понеділок.
Ці заяви лунали на тлі того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.
Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном і заперечив, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану.
Пізніше Трамп повторив, що у США є право завдавати ударів по іранським культурним об’єктам.
“Їм (іранцям) дозволено вбивати наших людей. Їм дозволено мучити та калічити наших людей. Їм дозволено використовувати придорожні бомби та підривати наших людей. А нам не можна чіпати їх об’єкт культури? Це так не працює” - сказав Трамп.