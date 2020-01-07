Возможные атаки США в Иране будут происходить по законам вооруженного конфликта - глава Пентагона

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КИЕВ. 7 января. УНН. Министр обороны США Марк Эспер в понедельник возразил президенту Дональда Трампа, заявив, что США не будут нападать на иранские культурные объекты. Однако, он сказал, что США будут следовать законам вооруженного конфликта, если придется. Такие слова Эспера приводит издание CNN, передает УНН.

“Мы будем следовать по законам вооруженного конфликта”, — сказал Эспер CNN в понедельник.

Эти заявления звучали на фоне того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном и возразил, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.

Позже Трамп повторил, что у США есть право наносить удары по иранским культурным объектам.

“Им (иранцам) разрешено убивать наших людей. Им разрешено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам нельзя трогать их объект культуры? Это так не работает”, — сказал Трамп.

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