Іран повернеться до діалогу за умови зняття санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран може повернутися до повного дотримання угод за умови зняття санкцій. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"Ядерна угода між Іраном і шістьма світовими державами не розірвана, незважаючи на рішення Тегерана відмовитися від передбачених їм обмежень по збагаченню урану", - заявив іранський дипломат.
У неділю Іран заявив, що ще на крок відходить від дотримання своїх зобов'язань за угодою, хоча і має намір продовжувати співпрацю з МАГАТЕ.
Ця заява співпала з різкою ескалацією напруженості в відносинах з Вашингтоном після того, як в п'ятницю в результаті американського удару в Багдаді був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.
Іран, який наполягає, що його ядерна програма носить виключно мирний характер, уже порушив ряд передбачених угодою обмежень у відповідь на вихід Вашингтона з міжнародного пакту і відновлення санкцій.
"Ядерна угода ще не вмерла. Ми готові повернутися до повного дотримання угоди, але це буде залежати від припинення санкцій і від отримання економічної вигоди завдяки угоді", - розповів Аракчі.
Як повідомлялося раніше в УНН, парламент Ірану визнав Пентагон терористичною організацією.