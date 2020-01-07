Иран вернется к диалогу при условии снятия санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может вернуться к полному соблюдению соглашений при условии снятия санкций. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"Ядерная сделка между Ираном и шестью мировыми государствами не разорвана, несмотря на решение Тегерана отказаться от предусмотренных им ограничений по обогащению урана", - заявил иранский дипломат.
В воскресенье Иран заявил, что еще на шаг отходит от соблюдения своих обязательств по соглашению, хотя и намерен продолжать сотрудничество с МАГАТЭ.
Это заявление совпало с резкой эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном после того, как в пятницу в результате американского удара в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Иран, который настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, уже нарушил ряд предусмотренных соглашением ограничений в ответ на выход Вашингтона по международному пакту и восстановлении санкций.
"Ядерная сделка еще не умерла. Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения, но это будет зависеть от прекращения санкций и от получения экономической выгоды благодаря соглашению", - рассказал Аракчи.
Как сообщалось ранее в УНН, парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией.