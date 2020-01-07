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Очільник Пентагону: США не йдуть з Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Американські війська не йдуть з Іраку, політика Вашингтона в цьому питанні не змінилася. Про це заявив у вівторок на брифінгу для журналістів голова Пентагону Марк Еспер, передає УНН.

“Наша політика не змінилася — ми не залишаємо Ірак. Чорновий варіант листа без підпису не представляє собою зміну політики. Наскільки мені відомо, підписаного листа немає... Ми в Іраку, ми там, щоб допомагати іракським силам і іракському уряду стати сильною, незалежної і процвітаючою країною”, — сказав він.

При цьому міністр оборони США пояснив, що нинішня передислокація американських військ в Іраку не означає їх виведення.

“Я говорив з багатьма нашими партнерами в Іраку, які входять в коаліцію проти ІД, з багатьма європейцями, вони в повній мірі підтримують нас, вони повністю з нами. Вони мені говорили, що деякі пересування були зроблені для захисту військ, ми теж таке робимо, але це не говорить про відхід з Іраку або місії в цілому”, — додав Еспер.

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Нагадаємо, 5 січня парламент Іраку у відповідь на американські бомбардування в прийнятій на екстреному засіданні резолюції зобов’язав уряд “покласти край військовій присутності іноземних сил в республіці і припинити роботу в рамках угоди з безпеки, укладеного з силами міжнародної антитерористичної коаліції”.

Ситуація в Іраку різко загострилася 29 грудня після ударів ВПС США по об’єктах угруповання “Катаїб Хезболлах” в прикордонному з Сирією іракському місті Ель-Каїм. У Пентагоні тоді виступили з твердженням, що ця структура несе відповідальність за обстріл, який стався раніше по іракській базі під Кіркуком, де загинув американський фахівець. Дії США викликали жорстку критику іракської влади, які заявили про необхідність перегляду Вашингтоном відносин з міжнародною антитерористичною операцією коаліційних сил.

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Обстановка загострилася ще сильніше після того, як в ніч з 2 на 3 січня американські ВПС за розпорядженням президента США Дональда Трампа завдали удару в районі аеропорту Багдада, в результаті якого загинули командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ВС Ірану) Касем Сулеймані, заступник глави шиїтського ополчення “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махді аль-Мухандіс і ще кілька людей.

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