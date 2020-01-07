Глава Пентагона: США не уходят из Ирака

“Наша политика не изменилась — мы не оставляем Ирак. Черновой вариант письма без подписи не представляет собой изменение политики. Насколько мне известно, подписанного письма нет ... Мы в Ираке, мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильнее, независимее и более процветающей страной”, — сказал он.

При этом министр обороны США объяснил, что нынешняя передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода.

“Я говорил со многими нашими партнерами в Ираке, которые входят в коалицию против ИГ, со многими европейцами, они в полной мере поддерживают нас, они полностью с нами. Они мне говорили, что некоторые передвижения были сделаны для защиты войск, мы тоже такое делаем, но это не говорит об уходе из Ирака или миссии в целом”, — добавил Эспер.

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Напомним, 5 января парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство “положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции”.

Ситуация в Ираке резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки “Катаиб Хезболлах” в приграничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за обстрел, который произошел ранее по иракской базе под Киркуком, где погиб американский специалист. Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра Вашингтоном отношений с международной антитеррористической операцией коалиционных сил.

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Обстановка накалилась еще сильнее после того, как в ночь со 2 на 3 января американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погибли командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.