Антитерористична коаліція, яку очолює США, оголосила про виведення військ з Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, оголосила про те, що виведе свої війська з території Іраку, виконавши вимоги іракської влади. Про це повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на лист, передане штабом операції “Непохитна рішучість” іракським військовим, передає УНН.
“Ми поважаємо ваше суверенне рішення, яке вимагає від нас вивести війська”, — йдеться в документі. “З поваги до суверенітету Республіки Ірак і відповідно до вимог парламенту і прем’єр-міністра Іраку сили операції „Непохитна рішучість“ будуть передислоковані протягом найближчих днів і тижнів для підготовки до подальшого переміщення”, — наводить агентство текст листа.
При цьому, як повідомляє Reuters, офіційний представник Пентагону заявив, що в даний момент не може підтвердити справжність листа. Однак джерело в іракському військовому відомстві заявив агентству, що воно справжнє.
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5 січня парламент Іраку у відповідь на американські бомбардування в прийнятій на екстреному засіданні резолюції зобов’язав уряд “покласти край військовій присутності іноземних сил в республіці і припинити роботу в рамках угоди з безпеки, укладеного з силами міжнародної антитерористичної коаліції”.
Ситуація в Іраку різко загострилася 29 грудня після ударів ВПС США по об’єктах угруповання “Катаїб Хезболлах” в прикордонному з Сирією іракському місті Ель-Каїм. У Пентагоні тоді виступили з твердженням, що ця структура несе відповідальність за обстріл, який стався раніше по іракській базі під Кіркуком, де загинув американський фахівець. Дії США викликали жорстку критику іракської влади, які заявили про необхідність перегляду Вашингтоном відносин з міжнародною антитерористичною операцією коаліційних сил.
Обстановка загострилася ще сильніше після того, як в ніч з 2 на 3 січня американські ВПС за розпорядженням президента США Дональда Трампа завдали удару в районі аеропорту Багдада, в результаті якого загинули командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ВС Ірану) Касем Сулеймані, заступник глави шиїтського ополчення “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махді аль-Мухандіс і ще кілька людей.