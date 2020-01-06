Антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, объявила о выводе войск из Ирака

“Мы уважаем ваше суверенное решение, которое требует от нас вывести войска”, — говорится в документе. “Из уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с требованиями парламента и премьер-министра Ирака силы операции „Несокрушимая решительность“ будут передислоцированы в течение ближайших дней и недель для подготовки к дальнейшему перемещения”, — приводит агентство текст письма.

При этом, как сообщает Reuters, официальный представитель Пентагона заявил, что в данный момент не может подтвердить подлинность письма. Однако источник в иракском военном ведомстве заявил агентству, что оно настоящее.

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5 января парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство “положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции”.

Ситуация в Ираке резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки “Катаиб Хезболлах” в приграничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за обстрел, который произошел ранее по иракской базе под Киркуком, где погиб американский специалист. Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра Вашингтоном отношений с международной антитеррористической операцией коалиционных сил.

Обстановка накалилась еще сильнее после того, как в ночь со 2 на 3 января американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погибли командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.