Антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, объявила о выводе войск из Ирака

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111545 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110053 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121087 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102889 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106712 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107106 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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4 марта, 15:53 • 131727 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, объявила о том, что выведет свои войска с территории Ирака, выполнив требования иракских властей. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на письмо, переданное штабом операции “Несокрушимая решительность” иракским военным, передает УНН.

“Мы уважаем ваше суверенное решение, которое требует от нас вывести войска”, — говорится в документе. “Из уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с требованиями парламента и премьер-министра Ирака силы операции „Несокрушимая решительность“ будут передислоцированы в течение ближайших дней и недель для подготовки к дальнейшему перемещения”, — приводит агентство текст письма.

При этом, как сообщает Reuters, официальный представитель Пентагона заявил, что в данный момент не может подтвердить подлинность письма. Однако источник в иракском военном ведомстве заявил агентству, что оно настоящее.

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5 января парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство “положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции”.

Ситуация в Ираке резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки “Катаиб Хезболлах” в приграничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за обстрел, который произошел ранее по иракской базе под Киркуком, где погиб американский специалист. Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра Вашингтоном отношений с международной антитеррористической операцией коалиционных сил.

Обстановка накалилась еще сильнее после того, как в ночь со 2 на 3 января американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погибли командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

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