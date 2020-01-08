Трамп та його ключові міністри проводять нараду в зв'язку з ракетним ударом Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп і його ключові міністри і помічники проводять в ці хвилини екстрену нараду у зв’язку з ракетним ударом Ірану по ряду військових баз в Іраку, на яких розміщуються американські військовослужбовці. Про це повідомляє УНН із посиланням на більшість новинних телекомпаній США.
Так, телекомпанії продемонстрували кадри приїзду в Білий дім шефа Пентагону Марка Еспера і держсекретаря США Майкла Помпео.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку. Пізніше ЗМІ розповсюдили відео ракетного обстрілу.
Ці події відбуваються на тлі атаки США в районі аеропорту іракської столиці Багдада, коли в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану), генерал Касем Сулеймані.
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Після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.