Трамп та його ключові міністри проводять нараду в зв'язку з ракетним ударом Ірану

КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп і його ключові міністри і помічники проводять в ці хвилини екстрену нараду у зв’язку з ракетним ударом Ірану по ряду військових баз в Іраку, на яких розміщуються американські військовослужбовці. Про це повідомляє УНН із посиланням на більшість новинних телекомпаній США.