Тринадцять ракет випустили по авіабазі на заході Іраку, де знаходяться війська США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Тринадцять ракет були випущені в середу по військово-повітряній базі Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій дислоковані військовослужбовці США. Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерела в іракських силових структурах, передає УНН.
Відповідальність за обстріл взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні сили ЗС Ірану).
Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.
У свою чергу, The Spectator Index також повідомляє, що ракет було 13.
У вівторок стало відомо про плани США побудувати на базі Айн аль-Асад аеродром для стратегічних бомбардувальників B-52 Stratofortress. Як передав телеканал Al Sumaria з посиланням на джерела в місцевих силах безпеки, американці мають намір побудувати в районі Ель-Багдаді в околицях міста Хіт в західній провінції Анбар “гігантський об’єкт, який буде відповідати світовим стандартам”. Там вже встановлено загороджувальний периметр на відведеній під будівництво території, а також вжиті заходи обережності в рамках підготовки до початку робіт, які, як стверджується, повинні початися в самий найближчий час.
Зокрема, американські сили вже розширили інфраструктуру аеродрому з метою будівництва злітно-посадкової смуги для B-52 ″.
BREAKING: Thirteen rockets hit Al Asad Airbase, which hosts American forces in western Iraq— The Spectator Index (@spectatorindex) January 7, 2020