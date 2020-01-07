Тринадцять ракет випустили по авіабазі на заході Іраку, де знаходяться війська США

КИЇВ. 8 січня. УНН. Тринадцять ракет були випущені в середу по військово-повітряній базі Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій дислоковані військовослужбовці США. Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерела в іракських силових структурах, передає УНН.