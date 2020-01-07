Тринадцать ракет выпустили по авиабазе на западе Ирака, где находятся войска США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Тринадцать ракет были выпущены в среду по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах, передает УНН.
Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана).
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
В свою очередь, The Spectator Index также сообщает, что ракет было 13.
Во вторник стало известно о планах США построить на базе Айн аль-Асад аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Как передал телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в местных силах безопасности, американцы намерены построить в районе Эль-Багдади в окрестностях города Хит в западной провинции Анбар “гигантский объект, который будет соответствовать мировым стандартам”. Там уже установлен заградительный периметр на отведенной под строительство территории, а также приняты меры предосторожности в рамках подготовки к началу работ, которые, как утверждается, должны начаться в самое ближайшее время.
В частности, американские силы уже расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для B-52″.
BREAKING: Thirteen rockets hit Al Asad Airbase, which hosts American forces in western Iraq— The Spectator Index (@spectatorindex) January 7, 2020