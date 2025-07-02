У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Ірану через затримання чоловіка, що збирав шпигунську інформацію для Корпусу стражів ісламської революції (КВІР). Про це інформує Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини, агенція Reuters, передає УНН.

У відомстві заявили, що "не терплять жодної загрози єврейському життю в Німеччині".

Підозру щодо громадянина Данії у ймовірній агентурній діяльності на користь Ірану слід повністю розслідувати. Сьогодні посла Ірану було викликано до МЗС