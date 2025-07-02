У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами
Київ • УНН
Німеччина викликала посла Ірану до МЗС через затримання громадянина Данії, який збирав інформацію про єврейські об'єкти в Берліні для КВІР. Підозрюваний фотографував будівлі, зокрема офіс Німецько-ізраїльського товариства, та був екстрадований з Данії.
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Ірану через затримання чоловіка, що збирав шпигунську інформацію для Корпусу стражів ісламської революції (КВІР). Про це інформує Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини, агенція Reuters, передає УНН.
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У відомстві заявили, що "не терплять жодної загрози єврейському життю в Німеччині".
Підозру щодо громадянина Данії у ймовірній агентурній діяльності на користь Ірану слід повністю розслідувати. Сьогодні посла Ірану було викликано до МЗС
Зазначається, що у вівторок, 1 липня, німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину Данії в зборі інформації про єврейські об'єкти та осіб у Берліні.
За даними слідчих, упродовж червня підозрюваний проводив спостереження за трьома такими об'єктами, наслідком чого також могли стати терористичні дії проти єврейських об'єктів.
Підозрюваний діяв за вказівками від "Кудс" - закордонного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Зокрема, чоловік фотографував низку будівель, зокрема офіс Німецько-ізраїльського товариства.
Ордер на його арешт було виконано минулого тижня за сприяння поліції данського міста Орхус. Після екстрадиції з Данії підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального суду Німеччини.
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