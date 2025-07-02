В Германии будут судить иранского шпиона, следившего за еврейскими объектами
Киев • УНН
Германия вызвала посла Ирана в МИД из-за задержания гражданина Дании, который собирал информацию о еврейских объектах в Берлине для КСИР. Подозреваемый фотографировал здания, в частности, офис Немецко-израильского общества, и был экстрадирован из Дании.
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Ирана из-за задержания мужчины, собиравшего шпионскую информацию для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом информирует Министерство иностранных дел (МИД) Германии, агентство Reuters, передает УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что "не терпят никакой угрозы еврейской жизни в Германии".
Подозрение в отношении гражданина Дании в вероятной агентурной деятельности в пользу Ирана следует полностью расследовать. Сегодня посол Ирана был вызван в МИД
Отмечается, что во вторник, 1 июля, немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину Дании в сборе информации о еврейских объектах и лицах в Берлине.
По данным следователей, в течение июня подозреваемый проводил наблюдение за тремя такими объектами, следствием чего также могли стать террористические действия против еврейских объектов.
Подозреваемый действовал по указаниям от "Кудс" - зарубежного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В частности, мужчина фотографировал ряд зданий, в том числе офис Немецко-израильского общества.
Ордер на его арест был исполнен на прошлой неделе при содействии полиции датского города Орхус. После экстрадиции из Дании подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.
Напомним
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