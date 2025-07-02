В Германии будут судить иранского шпиона, следившего за еврейскими объектами

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Ирана из-за задержания мужчины, собиравшего шпионскую информацию для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом информирует Министерство иностранных дел (МИД) Германии, агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что "не терпят никакой угрозы еврейской жизни в Германии".

Подозрение в отношении гражданина Дании в вероятной агентурной деятельности в пользу Ирана следует полностью расследовать. Сегодня посол Ирана был вызван в МИД - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник, 1 июля, немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину Дании в сборе информации о еврейских объектах и лицах в Берлине.

По данным следователей, в течение июня подозреваемый проводил наблюдение за тремя такими объектами, следствием чего также могли стать террористические действия против еврейских объектов.

Подозреваемый действовал по указаниям от "Кудс" - зарубежного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В частности, мужчина фотографировал ряд зданий, в том числе офис Немецко-израильского общества.

Ордер на его арест был исполнен на прошлой неделе при содействии полиции датского города Орхус. После экстрадиции из Дании подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.

Напомним

В Саудовской Аравии казнили журналиста Турки аль-Джассера, которого арестовали еще в 2018 году. Его обвинили в "измене" и критике коррупции королевской семьи.

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