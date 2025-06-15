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У Саудівській Аравії стратили відомого журналіста-розслідувача корупції королівської сім'ї за "державну зраду"

Київ • УНН

 • 226 перегляди

В Саудівській Аравії стратили журналіста Туркі аль-Джассера, якого заарештували ще у 2018 році. Його звинуватили у «зраді» та критиці корупції королівської родини.

У Саудівській Аравії стратили відомого журналіста-розслідувача корупції королівської сім'ї за "державну зраду"

В Саудівськії Аравії стратили журналіста Туркі аль-Джассера, якого ув'язнили у 2018 році за "державну зраду" та "загрозу національній безпеці" країни. Його справу вели в умовах суворої закритості. Правозахисники називають вирок політично вмотивованим і пов’язаним з його журналістською діяльністю. Про це інформує УНН з посиланням на міністерство закордонних справ Саудівської Аравії у соцмережі X, Комітет захисту журналістів.

Деталі

МЗС Саудівської Аравії стверджує, що Туркі Аль-Джассер "скоював терористичні злочини", "влаштував змови проти безпеки Королівства та осіб за межами його" та "отримував за це кошти".

У 2018 році заарештували аль-Джасера ​​та вилучили його пристрої, вважаючи, що він стоїть за обліковим записом X, тоді відомим як Twitter, який документував звинувачення в корупції в саудівській королівській родині. Саудівських чиновників звинувачували у шпигунстві за користувачами Saudi X та журналістами, зокрема за колумністом Washington Post Джамалем Хашоггі, якого було вбито в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, у жовтні 2018 року

- повідомили в Комітеті захисту журналістів.

Згідно з повідомленнями правозахисних організацій, ув’язнений журналіст зазнав насильницького зникнення, а також фізичних і психологічних катувань.

У період до арешту аль-Джасер писав про чутливі теми — зокрема про права жінок, політичні реформи, арабські революції та інституційну корупцію. Він співпрацював з незалежним саудівським виданням "Аль-Такрір", яке було закрите під тиском влади, а також вів особистий блог у 2013–2015 роках.

Комітет захисту журналістів різко засудив страту, наголосивши, що міжнародна безкарність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році сприяла подальшому тиску на пресу. 

Ми обурені стратою в Саудівській Аравії відомого журналіста Туркі аль-Джассер, якого утримували під вартою сім років, оскільки режим вважав, що він повідомляв про звинувачення в корупції в саудівській королівській родині

= повідомив програмний директор Комітету захисту журналістів Карлос Мартінес де ла Серна.

Це вже другий відомий випадок вбивства журналіста Саудівською Аравією. У 2018 році у консульстві Саудівської Аравії у Туреччині вбили журналіста Джамаля Хашоггі. До цього Хашоггі втік з Саудівської Аравії через погрози та заборону займатись журналістикою у країні. Хашоггі писав критичні статті про спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Журналістці Рощиній буде присвоєно державну нагороду посмертно після завершення експертизи06.06.25, 12:34 • 2830 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Мухаммед ібн Салман
Вашингтон пост
Стамбул
Саудівська Аравія
Туреччина
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