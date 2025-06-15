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В Саудовской Аравии казнили известного журналиста-расследователя коррупции королевской семьи за "государственную измену"

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В Саудовской Аравии казнили журналиста Турки аль-Джассера, которого арестовали еще в 2018 году. Его обвинили в «измене» и критике коррупции королевской семьи.

В Саудовской Аравии казнили известного журналиста-расследователя коррупции королевской семьи за "государственную измену"

В Саудовской Аравии казнили журналиста Турки аль-Джассера, который был заключен в тюрьму в 2018 году за "государственную измену" и "угрозу национальной безопасности" страны. Его дело велось в условиях строгой закрытости. Правозащитники называют приговор политически мотивированным и связанным с его журналистской деятельностью. Об этом информирует УНН со ссылкой на министерство иностранных дел Саудовской Аравии в соцсети X, Комитет защиты журналистов.

Детали

МИД Саудовской Аравии утверждает, что Турки Аль-Джассер "совершал террористические преступления", "устраивал заговоры против безопасности Королевства и лиц за пределами его" и "получал за это средства".

В 2018 году арестовали аль-Джассера и изъяли его устройства, полагая, что он стоит за учетной записью X, тогда известной как Twitter, которая документировала обвинения в коррупции в саудовской королевской семье. Саудовских чиновников обвиняли в шпионаже за пользователями Saudi X и журналистами, в частности за колумнистом Washington Post Джамалем Хашогги, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция, в октябре 2018 года

- сообщили в Комитете защиты журналистов.

Согласно сообщениям правозащитных организаций, заключенный журналист подвергся насильственному исчезновению, а также физическим и психологическим пыткам.

В период до ареста аль-Джасер писал о чувствительных темах — в частности о правах женщин, политических реформах, арабских революциях и институциональной коррупции. Он сотрудничал с независимым саудовским изданием "Аль-Такрир", которое было закрыто под давлением властей, а также вел личный блог в 2013–2015 годах.

Комитет защиты журналистов резко осудил казнь, подчеркнув, что международная безнаказанность за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году способствовала дальнейшему давлению на прессу. 

Мы возмущены казнью в Саудовской Аравии известного журналиста Турки аль-Джассера, которого удерживали под стражей семь лет, поскольку режим считал, что он сообщал об обвинениях в коррупции в саудовской королевской семье

= сообщил программный директор Комитета защиты журналистов Карлос Мартинес де ла Серна.

Это уже второй известный случай убийства журналиста Саудовской Аравией. В 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Турции убили журналиста Джамаля Хашогги. До этого Хашогги сбежал из Саудовской Аравии из-за угроз и запрета заниматься журналистикой в стране. Хашогги писал критические статьи о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде ибн Салмане.

Журналистке Рощиной будет присвоена государственная награда посмертно после завершения экспертизы06.06.25, 12:34 • 2830 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Мохаммед бин Салман
Вашингтон Пост
Стамбул
Саудовская Аравия
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