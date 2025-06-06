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Журналистке Рощиной будет присвоена государственная награда посмертно после завершения экспертизы

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Викторию Рощину отметят государственной наградой после завершения экспертиз ее тела. Журналистка погибла в плену, а ее тело вернули со следами пыток.

Журналистке Рощиной будет присвоена государственная награда посмертно после завершения экспертизы

В настоящее время еще продолжаются экспертизы по украинской журналистке Виктории Рощиной, тело которой с многочисленными следами пыток россия вернула только в феврале этого года. Как только они будут завершены, Президент отметит Рощину государственной наградой, решение об этом уже принято. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

С начала полномасштабного вторжения россия убила уже 125 медийщиков, еще десятки украинских журналистов до сих пор находятся в российском плену. Украина делает все возможное, чтобы освободить их и вернуть домой. Но, к сожалению, даже фамилия в списках на обмен не является гарантией возвращения. Виктория Рощина погибла в плену несмотря на то, что россия обязывалась ее освободить 

- говорится в сообщении.

Детали

Журналистка освещала ситуацию на фронте и на временно оккупированных территориях. Дважды была задержана российскими оккупантами: впервые в марте 2022-го, во второй раз – в августе 2023-го.

О гибели Виктории Рощиной стало известно 10 октября прошлого года, когда она уже была в списках на обмен. Ее тело с многочисленными следами пыток россия вернула только в феврале этого года. С тех пор продолжаются все соответствующие экспертизы. Как только они будут завершены, Президент отметит Викторию Рощину государственной наградой, решение об этом уже принято

- заявляют в Офисе Президента.

Рада поддержала присвоение звания Героя Украины погибшей журналистке Рощиной 14.05.25, 15:24 • 2767 просмотров

По случаю Дня журналиста Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении более 30 медийщиков орденами и медалями.

Среди награжденных – журналисты, ведущие, редакторы и операторы, которые освещают войну на фронте и в местах российских обстрелов и рассказывают миру правду о борьбе Украины против российской агрессии, присоединились к Силам безопасности и обороны, пережили плен, а также те, кто во время выполнения своих профессиональных обязанностей получил ранения в результате российской агрессии, и те, кто, к сожалению, погиб ради Украины.

Орденом "За заслуги" II степени награжден телеоператор Reuters в Украине Иван Любиш-Кирдей. Он освещал Революцию Достоинства, российскую оккупацию Крыма, освобождение Славянска и Краматорска в 2014 году. Вместе с коллегами оказался в "Иловайском котле". В прошлом году в августе с командой Reuters работал в Краматорске, когда Россия нанесла ракетный удар по отелю, где проживала съемочная группа. Иван Любиш-Кирдей был тяжело ранен и более 40 дней находился в коме. Сейчас проходит реабилитацию, после которой планирует вернуться к работе.

"россия должна понести ответственность за военные преступления": в Еврокомиссии прокомментировали расследование о гибели Виктории Рощиной30.04.25, 15:34 • 7346 просмотров

Президент также наградил медийщиков орденами "За заслуги" III степени. Этой наградой посмертно отмечен фотограф, оператор, репортер и военный Руслан Ганнущак. Он документировал Революцию Достоинства и военные преступления российских оккупантов на Донбассе. В 2022 году освещал боевые действия в Черниговской и Киевской областях, где неоднократно попадал под обстрелы. Впоследствии присоединился к ВСУ: был водителем разведывательного подразделения ударных дронов. Руслан Ганнущак погиб 11 января этого года во время боевых действий на Курщине.

Кроме того, орденом "За заслуги" III степени награждены журналист, фотограф, военный корреспондент, сотрудничающий с несколькими международными медиа, Сергей Нужненко и военный корреспондент, оператор и фотограф Павел Зарва из Сум. Он освещает последствия российской агрессии против Украины, в частности делает репортажи с фронта. До недавнего времени работал в патрульной полиции, проводил обучение по оказанию первой домедицинской помощи в условиях боевых действий. Третьего июня после российского ракетного удара по Сумам на месте попадания оказывал помощь пострадавшим гражданским.

Орденом "За мужество" III степени отмечен ведущий "Громадського радио" и правозащитник, старший лейтенант Максим Буткевич. После начала полномасштабного российского вторжения мобилизовался в ряды ВСУ: участвовал в освобождении Киевской области и в боях на Востоке Украины. В июне 2022 года попал в российский плен и был незаконно осужден по сфабрикованным обвинениям. В прошлом году в октябре Максима Буткевича удалось вернуть домой.

Дополнение

Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированной россиянами территории. В октябре 2024 года Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от рф о гибели Рощиной в плену.

Позже стало известно, что на теле Виктории Рощиной обнаружены следы пыток. Еще позже тело вернули, но оно было без некоторых внутренних органов. Вероятно, это было сделано для того, чтобы скрыть причину смерти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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