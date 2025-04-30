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"россия должна понести ответственность за военные преступления": в Еврокомиссии прокомментировали расследование о гибели Виктории Рощиной

Киев • УНН

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Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что россия должна ответить за военные преступления, совершенные против украинцев, в частности за пытки и убийство журналистки Виктории Рощиной. Ее мужество навсегда останется в памяти.

"россия должна понести ответственность за военные преступления": в Еврокомиссии прокомментировали расследование о гибели Виктории Рощиной

россия продолжает демонстрировать свою жестокость по отношению к украинцам, о чем свидетельствует убийство украинской журналистки Виктории Рощиной. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер на брифинге, передает УНН.

Детали

Во время брифинга Гиппер ответила на вопросы относительно расследования журналистов, в котором собрали детали о пытках и гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

россия не упускает ни одной возможности продемонстрировать свою подлую жестокость по отношению к украинцам, убивая и истязая, как это было в случае с Викторией Рощиной, храброй украинской журналисткой, которая была жестоко не только убита, но и подвергнута пыткам ранее. Итак, это также четко показывает, что жизнь в российской оккупации не является вариантом. Это не безопасный вариант для украинцев

- отметила Гиппер.

"Для журналистов ее мужество всегда будет в памяти, а мы должны делать все возможное, что в наших силах, чтобы россия понесла ответственность за все эти совершенные военные преступления и зверства", - добавила пресс-секретарь.

Напомним

В расследовании парижской редакции Forbidden Stories отметили, что тело замученной россиянами украинской журналистки Виктории Рощиной, которое вернули в Украину в феврале этого года, было без некоторых внутренних органов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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