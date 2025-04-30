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"росія має понести відповідальність за воєнні злочини": в Єврокомісії прокоментували розслідування про загибель Вікторії Рощиної

Київ • УНН

 • 2914 перегляди

Речниця Єврокомісії наголосила, що росія має відповісти за воєнні злочини, скоєні проти українців, зокрема за тортури та вбивство журналістки Вікторії Рощиної. Її мужність назавжди залишиться в пам'яті.

"росія має понести відповідальність за воєнні злочини": в Єврокомісії прокоментували розслідування про загибель Вікторії Рощиної

росія продовжує демонструвати свою жорстокість щодо українців, про що свідчить вбивство української журналістки Вікторії Рощиної. Про це заявила речниця Європейської комсії Анітта Гіппер на брифінгу, передає УНН.

Деталі

Під час брифінг Гіппер відповіла на питання щодо розслідування журналістів, у якому зібрали деталі про тортури і загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

росія не пропускає жодної можливості продемонструвати свою підлу жорстокість по відношенню до українців, вбиваючи і катуючи, як це було у випадку з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яка була жорстоко не тільки вбита, але й піддана тортурам раніше. Отже, це також чітко показує, що життя в російській окупації не є варіантом. Це не є безпечним варіантом для українців

- зазначила Гіппер.

"Для журналістів її мужність завжди буде в пам'яті, а ми повинні робити все можливе, що в наших силах, щоб росія понесла відповідальність за всі ці скоєні воєнні злочини і звірства", - додала речниця.

Нагадаємо

У розслідуванні паризької редакції Forbidden Stories зазначили, що тіло закатованої росіянами української журналістки Вікторії Рощиної, яке повернули до України у лютому цього року, було без деяких внутрішніх органів.

Аліна Волянська

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