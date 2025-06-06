Журналістці Рощиній буде присвоєно державну нагороду посмертно після завершення експертизи

Наразі ще тривають експертизи щодо української журналістки Вікторії Рощиної, тіло якої з численними слідами катувань росія повернула лише в лютому цього року. Щойно вони будуть завершені, Президент відзначить Рощину державною нагородою, рішення про це вже ухвалене. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Від початку повномасштабного вторгнення росія вбила вже 125 медійників, іще десятки українських журналістів досі перебувають у російському полоні. Україна робить усе можливе, щоб звільнити їх і повернути додому. Але, на жаль, навіть прізвище в списках на обмін не є гарантією повернення. Вікторія Рощина загинула в полоні попри те, що росія зобов’язувалася її звільнити - йдеться в повідомленні.

Деталі

Журналістка висвітлювала ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях. Двічі була затримана російськими окупантами: уперше в березні 2022-го, вдруге – у серпні 2023-го.

Про загибель Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня торік, коли вона вже була в списках на обмін. Її тіло з численними слідами катувань росія повернула лише в лютому цього року. Відтоді тривають усі відповідні експертизи. Щойно вони будуть завершені, Президент відзначить Вікторію Рощину державною нагородою, рішення про це вже ухвалене - заявляють в Офісі Президента.

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З нагоди Дня журналіста Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження понад 30 медійників орденами та медалями.

Серед нагороджених – журналісти, ведучі, редактори та оператори, які висвітлюють війну на фронті та в місцях російських обстрілів і розповідають світові правду про боротьбу України проти російської агресії, приєдналися до Сил безпеки та оборони, пережили полон, а також ті, хто під час виконання своїх професійних обов’язків зазнав поранень унаслідок російської агресії, і ті, хто, на жаль, загинув заради України.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджений телеоператор Reuters в Україні Іван Любиш-Кірдей. Він висвітлював Революцію Гідності, російську окупацію Криму, звільнення Слов’янська та Краматорська у 2014 році. Разом із колегами опинився в "Іловайському котлі". Торік у серпні з командою Reuters працював у Краматорську, коли Росія завдала ракетного удару по готелю, де проживала знімальна група. Іван Любиш-Кірдей був важко поранений і понад 40 днів перебував у комі. Зараз проходить реабілітацію, після якої планує повернутися до роботи.

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Президент також нагородив медійників орденами "За заслуги" ІІІ ступеня. Цією нагородою посмертно відзначений фотограф, оператор, репортер і військовий Руслан Ганнущак. Він документував Революцію Гідності та воєнні злочини російських окупантів на Донбасі. У 2022 році висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині, де неодноразово потрапляв під обстріли. Згодом приєднався до ЗСУ: був водієм розвідувального підрозділу ударних дронів. Руслан Ганнущак загинув 11 січня цьогоріч під час бойових дій на Курщині.

Крім того, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені журналіст, фотограф, воєнний кореспондент, який співпрацює з кількома міжнародними медіа, Сергій Нужненко та воєнний кореспондент, оператор і фотограф Павло Зарва із Сум. Він висвітлює наслідки російської агресії проти України, зокрема робить репортажі з фронту. Донедавна працював у патрульній поліції, проводив навчання з надання першої домедичної допомоги в умовах бойових дій. Третього червня після російського ракетного удару по Сумах на місці влучання надавав допомогу постраждалим цивільним.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня відзначений ведучий "Громадського радіо" та правозахисник, старший лейтенант Максим Буткевич. Після початку повномасштабного російського вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ: брав участь у звільненні Київщини та в боях на Сході України. У червні 2022 року потрапив у російський полон і був незаконно засуджений за сфабрикованими звинуваченнями. Торік у жовтні Максима Буткевича вдалося повернути додому.

Доповнення

Українська журналістка Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року на окупованій росіянами території. У жовтні 2024 року Омбудсмен Дмитро Лубінець отримав офіційне підтвердження від рф про загибель Рощиної в полоні.

Пізніше стало відомо, що на тілі Вікторії Рощиної виявлено сліди катувань. Ще пізніше тіло повернули, але воно було без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб приховати причину смерті.