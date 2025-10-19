У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини - Welt

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 114 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 19015 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 36816 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 35128 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 39410 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 50400 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70187 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 47828 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49538 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37109 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
81%
748мм
Популярнi новини
Аналог Shahed із штучним інтелектом: США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км18 жовтня, 23:56 • 11555 перегляди
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19 жовтня, 00:21 • 13694 перегляди
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 9620 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 11379 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 5244 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 980 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 98712 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 121391 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 145114 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 109630 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ізраїль
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 11568 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 27543 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 43045 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 48004 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 75666 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Дипломатка
Facebook

У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини - Welt

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Німецьке Федеральне відомство у справах міграції та біженців отримало тисячі повідомлень про біженців з України, які потребують перекладача з угорської мови. Перевірка виявила, що 568 осіб мали подвійне громадянство, що позбавляє їх права на тимчасовий захист та грошову допомогу в Німеччині.

У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини - Welt

До німецького Федерального відомства у справах міграції та біженців надходять сотні повідомлень про втікачів від війни з України, які для спілкування потребують перекладача з угорської мови. В результаті перевірки було виявлено, що деякі біженці з України були власниками паспортів Угорщини, тобто формально вони є громадянами країни ЄС і не мають права на тимчасовий захист в Німеччині та грошову допомогу, пише УНН з посиланням на Welt.

Деталі

Від травня 2023 року до жовтня 2025 року міграційним службам стало відомо про 9640 підозрілих випадків. З-поміж них 1136 датуються поточним роком. Тільки за останні чотири тижні було зареєстровано ще 141 випадок.

Перевіркою було встановлено, що 568 осіб, які зареєструвалися у Німеччині як біженці з України, виявилися власниками двох паспортів - українського та угорського.

Видання Welt нагадало, що з метою махінацій на угорських виборах уряд Віктора Орбана почав активно роздавати паспорти цієї країни етнічним угорцям та ромам в українському Закарпатті.

Тепер ті, хто спокусився на угорський паспорт, стикнулися з проблемою: в самій Угорщині їм не раді (особливо представникам ромської національності), а в Німеччині вони тепер не можуть отримати грошову підтримку, як решта українців.

При цьому ті ж таки закарпатські роми, які приїхали виключно з українськими паспортами, не мають проблем із отриманням притулку в Німеччині та мають фінансову підтримку.

Доповнення

Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям. За даними видання, щорічно близько 700 000 українців у Німеччині отримують приблизно 6,3 мільярда євро соціальної допомоги. Водночас кожен третій українець, який проживає в Німеччині, працевлаштований.

Bürgergeld (від нім. гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб. Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.

Павло Зінченко

СуспільствоНовини Світу
Війна в Україні
Європейський Союз
Німеччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан