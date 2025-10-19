У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини - Welt

Німецьке Федеральне відомство у справах міграції та біженців отримало тисячі повідомлень про біженців з України, які потребують перекладача з угорської мови. Перевірка виявила, що 568 осіб мали подвійне громадянство, що позбавляє їх права на тимчасовий захист та грошову допомогу в Німеччині.