У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини - Welt
Київ • УНН
Німецьке Федеральне відомство у справах міграції та біженців отримало тисячі повідомлень про біженців з України, які потребують перекладача з угорської мови. Перевірка виявила, що 568 осіб мали подвійне громадянство, що позбавляє їх права на тимчасовий захист та грошову допомогу в Німеччині.
До німецького Федерального відомства у справах міграції та біженців надходять сотні повідомлень про втікачів від війни з України, які для спілкування потребують перекладача з угорської мови. В результаті перевірки було виявлено, що деякі біженці з України були власниками паспортів Угорщини, тобто формально вони є громадянами країни ЄС і не мають права на тимчасовий захист в Німеччині та грошову допомогу, пише УНН з посиланням на Welt.
Деталі
Від травня 2023 року до жовтня 2025 року міграційним службам стало відомо про 9640 підозрілих випадків. З-поміж них 1136 датуються поточним роком. Тільки за останні чотири тижні було зареєстровано ще 141 випадок.
Перевіркою було встановлено, що 568 осіб, які зареєструвалися у Німеччині як біженці з України, виявилися власниками двох паспортів - українського та угорського.
Видання Welt нагадало, що з метою махінацій на угорських виборах уряд Віктора Орбана почав активно роздавати паспорти цієї країни етнічним угорцям та ромам в українському Закарпатті.
Тепер ті, хто спокусився на угорський паспорт, стикнулися з проблемою: в самій Угорщині їм не раді (особливо представникам ромської національності), а в Німеччині вони тепер не можуть отримати грошову підтримку, як решта українців.
При цьому ті ж таки закарпатські роми, які приїхали виключно з українськими паспортами, не мають проблем із отриманням притулку в Німеччині та мають фінансову підтримку.
Доповнення
Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям. За даними видання, щорічно близько 700 000 українців у Німеччині отримують приблизно 6,3 мільярда євро соціальної допомоги. Водночас кожен третій українець, який проживає в Німеччині, працевлаштований.
Bürgergeld (від нім. гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб. Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.