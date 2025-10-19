В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt

В немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев поступают сотни сообщений о беженцах от войны из Украины, которым для общения требуется переводчик с венгерского языка. В результате проверки было выявлено, что некоторые беженцы из Украины были владельцами паспортов Венгрии, то есть формально они являются гражданами страны ЕС и не имеют права на временную защиту в Германии и денежную помощь, пишет УНН со ссылкой на Welt.

Подробности

С мая 2023 года по октябрь 2025 года миграционным службам стало известно о 9640 подозрительных случаях. Из них 1136 датируются текущим годом. Только за последние четыре недели был зарегистрирован еще 141 случай.

Проверкой было установлено, что 568 человек, зарегистрировавшихся в Германии как беженцы из Украины, оказались владельцами двух паспортов - украинского и венгерского.

Издание Welt напомнило, что с целью махинаций на венгерских выборах правительство Виктора Орбана начало активно раздавать паспорта этой страны этническим венграм и ромам в украинском Закарпатье.

Теперь те, кто соблазнился на венгерский паспорт, столкнулись с проблемой: в самой Венгрии им не рады (особенно представителям ромской национальности), а в Германии они теперь не могут получить денежную поддержку, как остальные украинцы.

При этом те же закарпатские ромы, которые приехали исключительно с украинскими паспортами, не имеют проблем с получением убежища в Германии и имеют финансовую поддержку.

Дополнение

Большинство опрошенных немцев выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам. По данным издания, ежегодно около 700 000 украинцев в Германии получают примерно 6,3 миллиарда евро социальной помощи. В то же время каждый третий украинец, проживающий в Германии, трудоустроен.

Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) - государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц. Ставка помощи Bürgergeld для одиноких лиц сейчас составляет 563 евро в месяц. Помощь, кроме этого, покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.