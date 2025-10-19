В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt

$41.640.00
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км
18 октября, 23:56
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ
19 октября, 00:21
Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-75
19 октября, 02:24
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
04:31
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP
06:30
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
16 октября, 12:39
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод
16 октября, 07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования
16 октября, 07:09
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Лозова
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
04:31
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
18 октября, 06:19
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
17 октября, 20:07
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 октября, 10:57
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма
15 октября, 15:48
Социальная сеть
Шахед-136
Вашингтон Пост
Дипломатка
Хранитель

В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев получило тысячи сообщений о беженцах из Украины, которым требуется переводчик с венгерского языка. Проверка выявила, что 568 человек имели двойное гражданство, что лишает их права на временную защиту и денежную помощь в Германии.

В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt

В немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев поступают сотни сообщений о беженцах от войны из Украины, которым для общения требуется переводчик с венгерского языка. В результате проверки было выявлено, что некоторые беженцы из Украины были владельцами паспортов Венгрии, то есть формально они являются гражданами страны ЕС и не имеют права на временную защиту в Германии и денежную помощь, пишет УНН со ссылкой на Welt.

Подробности

С мая 2023 года по октябрь 2025 года миграционным службам стало известно о 9640 подозрительных случаях. Из них 1136 датируются текущим годом. Только за последние четыре недели был зарегистрирован еще 141 случай.

Проверкой было установлено, что 568 человек, зарегистрировавшихся в Германии как беженцы из Украины, оказались владельцами двух паспортов - украинского и венгерского.

Издание Welt напомнило, что с целью махинаций на венгерских выборах правительство Виктора Орбана начало активно раздавать паспорта этой страны этническим венграм и ромам в украинском Закарпатье.

Теперь те, кто соблазнился на венгерский паспорт, столкнулись с проблемой: в самой Венгрии им не рады (особенно представителям ромской национальности), а в Германии они теперь не могут получить денежную поддержку, как остальные украинцы.

При этом те же закарпатские ромы, которые приехали исключительно с украинскими паспортами, не имеют проблем с получением убежища в Германии и имеют финансовую поддержку.

Дополнение

Большинство опрошенных немцев выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам. По данным издания, ежегодно около 700 000 украинцев в Германии получают примерно 6,3 миллиарда евро социальной помощи. В то же время каждый третий украинец, проживающий в Германии, трудоустроен.

Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) - государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц. Ставка помощи Bürgergeld для одиноких лиц сейчас составляет 563 евро в месяц. Помощь, кроме этого, покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.

Павел Зинченко

ОбществоНовости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Германия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан