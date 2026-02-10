У НАБУ заявили про​​ спробу встановлення "прослушки" вдома у керівника підрозділу детективів

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
15:55 • 2074 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 10112 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 14948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 12711 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 18001 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16295 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26568 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35125 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30772 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28040 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 10038 перегляди
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 7354 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 18700 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 13716 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 7500 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 7614 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 18002 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 13780 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 35373 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 43348 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Павло Дуров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Мілан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 18222 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 19920 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 19933 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 46009 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47922 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Facebook

У НАБУ заявили про​​ спробу встановлення "прослушки" вдома у керівника підрозділу детективів

Київ • УНН

 • 348 перегляди

У керівника підрозділу детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації. НАБУ розпочало досудове розслідування за цим фактом, підозрюючи співробітників одного з правоохоронних органів.

У НАБУ заявили про​​ спробу встановлення "прослушки" вдома у керівника підрозділу детективів

У керівника підрозділу детективів НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації. Про це заявили у НАБУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією Бюро, у провадженні підрозділу справи щодо махінацій при закупівлі БПЛА, а його керівник входить до складу групи детективів у справі "Мідас".

Фінмоніторинг заблокував гроші, які передбачались на заставу одному із фігурантів “справи Міндіча” - НАБУ10.02.26, 17:48 • 1000 переглядiв

За попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів. Національне бюро вже розпочало досудове розслідування за цим фактом - йдеться у повідомленні.

У "справі Міндіча" крапку ще не поставлено, будуть додаткові деталі - НАБУ10.02.26, 17:33 • 1038 переглядiв

Нагадаємо 

Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів  покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Енергоатом
Тімур Міндіч
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Олексій Гончаренко
Національне антикорупційне бюро України
Ярослав Железняк
Київ