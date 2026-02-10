У НАБУ заявили про​​ спробу встановлення "прослушки" вдома у керівника підрозділу детективів

У керівника підрозділу детективів НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації. Про це заявили у НАБУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією Бюро, у провадженні підрозділу справи щодо махінацій при закупівлі БПЛА, а його керівник входить до складу групи детективів у справі "Мідас".

За попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів. Національне бюро вже розпочало досудове розслідування за цим фактом - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.