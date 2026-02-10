$43.030.02
Ексклюзив
13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Фінмоніторинг заблокував гроші, які передбачались на заставу одному із фігурантів “справи Міндіча” - НАБУ

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Наразі детективи та прокурори антикорупційних органів опрацьовують інформацію, яким чином вносилися кошти застави за інших фігурантів "справи Міндіча" та походження цих коштів.

Фінмоніторинг заблокував гроші, які передбачались на заставу одному із фігурантів “справи Міндіча” - НАБУ

Фінансовий моніторинг почав працювати краще після розголошення інформації у "справі Міндіча". Було заблоковано суму, яка передбачалася у якості внесення застави за одного із підозрюваних. Про це в Медіацентрі Україна сказав lиректор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає УНН.  

Після розголосу ситуації (справа Міндіча - ред) ситуація з фінансовим моніторингом значно покращилась. Було заблоковано суму, яка передбачалася у якості внесення застави за одного із підозрюваних, який наразі перебуває під вартою. Фінсоніторінг заблокував ці кошти 

– сказав Семен Кривонос. 

Наразі детективи та прокурори антикорупційних органів опрацьовують інформацію, яким чином вносилися кошти застави за інших фігурантів та походження цих коштів. 

У "справі Міндіча" крапку ще не поставлено, будуть додаткові деталі - НАБУ
10.02.26, 17:33

Нагадаємо 

Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів  покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Енергоатом
Тімур Міндіч
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Київ