Фінмоніторинг заблокував гроші, які передбачались на заставу одному із фігурантів “справи Міндіча” - НАБУ

Фінансовий моніторинг почав працювати краще після розголошення інформації у "справі Міндіча". Було заблоковано суму, яка передбачалася у якості внесення застави за одного із підозрюваних. Про це в Медіацентрі Україна сказав lиректор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає УНН.

Після розголосу ситуації (справа Міндіча - ред) ситуація з фінансовим моніторингом значно покращилась. Було заблоковано суму, яка передбачалася у якості внесення застави за одного із підозрюваних, який наразі перебуває під вартою. Фінсоніторінг заблокував ці кошти – сказав Семен Кривонос.

Наразі детективи та прокурори антикорупційних органів опрацьовують інформацію, яким чином вносилися кошти застави за інших фігурантів та походження цих коштів.

У "справі Міндіча" крапку ще не поставлено, будуть додаткові деталі - НАБУ

Нагадаємо

Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.