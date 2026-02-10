Фінмоніторинг заблокував гроші, які передбачались на заставу одному із фігурантів “справи Міндіча” - НАБУ
Київ • УНН
Наразі детективи та прокурори антикорупційних органів опрацьовують інформацію, яким чином вносилися кошти застави за інших фігурантів "справи Міндіча" та походження цих коштів.
Фінансовий моніторинг почав працювати краще після розголошення інформації у "справі Міндіча". Було заблоковано суму, яка передбачалася у якості внесення застави за одного із підозрюваних. Про це в Медіацентрі Україна сказав lиректор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає УНН.
Після розголосу ситуації (справа Міндіча - ред) ситуація з фінансовим моніторингом значно покращилась. Було заблоковано суму, яка передбачалася у якості внесення застави за одного із підозрюваних, який наразі перебуває під вартою. Фінсоніторінг заблокував ці кошти
Нагадаємо
Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.