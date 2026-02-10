$43.030.02
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 11777 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 10550 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 15125 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 15465 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26055 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34784 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30676 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27919 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23336 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
У "справі Міндіча" крапку ще не поставлено, будуть додаткові деталі - НАБУ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

НАБУ продовжує екстрадиційну процедуру у "справі Міндіча", активно співпрацюючи з понад 10 юрисдикціями. Директор Семен Кривонос анонсував нові деталі, оскільки слідство триває.

У "справі Міндіча" крапку ще не поставлено, будуть додаткові деталі - НАБУ

Наразі триває екстрадиційна процедура у "справі Міндіча". Крапку у справі не поставлено, будуть додаткові деталі. Про це в Медіацентрі Україна сказав директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає УНН.

Ця процедура (екстрадиції - ред) триває. Це досить тривалий процес, коли всі заходи щодо можливості направлення екстрадиційного запиту будуть нами виконані, ми будемо його скеровувати. Будемо працювати з Ізраїлем та іншими країнами, щодо екстрадиції фігурантів даного кримінального провадження 

– зазначив Семен Кривонос. 

Зараз НАБУ активно співпрацює з понад 10-ма різними юрисдикціями інших країн щодо отримання відомостей транзакцій, рахунків та майна фігурантів "справи Міндіча". 

У цій справі ми очікуємо нових деталей, які ми будемо комунікувати з українським суспільством. Зараз ми обрежні у комунікації, бо це пов’язано зі збором доказової бази. У даній справі це не крапка, слідство триває, будуть додаткові деталі 

– додав він. 

Нагадаємо 

Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів  покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Антоніна Туманова

