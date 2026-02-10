У "справі Міндіча" крапку ще не поставлено, будуть додаткові деталі - НАБУ

Наразі триває екстрадиційна процедура у "справі Міндіча". Крапку у справі не поставлено, будуть додаткові деталі. Про це в Медіацентрі Україна сказав директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає УНН.

Ця процедура (екстрадиції - ред) триває. Це досить тривалий процес, коли всі заходи щодо можливості направлення екстрадиційного запиту будуть нами виконані, ми будемо його скеровувати. Будемо працювати з Ізраїлем та іншими країнами, щодо екстрадиції фігурантів даного кримінального провадження – зазначив Семен Кривонос.

Зараз НАБУ активно співпрацює з понад 10-ма різними юрисдикціями інших країн щодо отримання відомостей транзакцій, рахунків та майна фігурантів "справи Міндіча".

У цій справі ми очікуємо нових деталей, які ми будемо комунікувати з українським суспільством. Зараз ми обрежні у комунікації, бо це пов’язано зі збором доказової бази. У даній справі це не крапка, слідство триває, будуть додаткові деталі – додав він.

Нагадаємо

Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.