В "деле Миндича" точка еще не поставлена, будут дополнительные детали - НАБУ

В настоящее время продолжается экстрадиционная процедура по "делу Миндича". Точка в деле не поставлена, будут дополнительные детали. Об этом в Медиацентре Украина сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, передает УНН.

Эта процедура (экстрадиции - ред) продолжается. Это достаточно длительный процесс, когда все меры по возможности направления экстрадиционного запроса будут нами выполнены, мы будем его направлять. Будем работать с Израилем и другими странами по экстрадиции фигурантов данного уголовного производства – отметил Семен Кривонос.

Сейчас НАБУ активно сотрудничает с более чем 10-ю различными юрисдикциями других стран по получению сведений о транзакциях, счетах и имуществе фигурантов "дела Миндича".

В этом деле мы ожидаем новых деталей, которые мы будем сообщать украинскому обществу. Сейчас мы осторожны в коммуникации, потому что это связано со сбором доказательной базы. В данном деле это не точка, следствие продолжается, будут дополнительные детали – добавил он.

Напомним

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.