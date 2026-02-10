Финмониторинг заблокировал деньги, которые предназначались на залог одному из фигурантов "дела Миндича" — НАБУ

Финансовый мониторинг начал работать лучше после разглашения информации по "делу Миндича". Была заблокирована сумма, которая предполагалась в качестве внесения залога за одного из подозреваемых. Об этом в Медиацентре Украина сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, передает УНН.

После огласки ситуации (дело Миндича - ред) ситуация с финансовым мониторингом значительно улучшилась. Была заблокирована сумма, которая предполагалась в качестве внесения залога за одного из подозреваемых, который сейчас находится под стражей. Финмониторинг заблокировал эти средства. – сказал Семен Кривонос.

Сейчас детективы и прокуроры антикоррупционных органов прорабатывают информацию, каким образом вносились средства залога за других фигурантов и происхождение этих средств.

В "деле Миндича" точка еще не поставлена, будут дополнительные детали - НАБУ

Напомним

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.