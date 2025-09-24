$41.380.00
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 5156 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 10078 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 16612 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 13430 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 23735 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 16356 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17500 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14700 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27167 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
У Києві масові повідомлення про замінування шкіл і торгових центрів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

24 вересня правоохоронці Києва отримали низку повідомлень про замінування освітніх закладів, адмінбудівель та ТРЦ. Подібні повідомлення також зафіксовані у Полтаві, Вінниці, Одесі, Івано-Франківську та Тернополі.

У Києві масові повідомлення про замінування шкіл і торгових центрів

Сьогодні, 24 вересня, до правоохоронці надійшло низка повідомлень про замінування декількох освітніх закладів, адмінбудівель і одного ТРЦ. Про це журналісту УНН повідомили в ГУ Нацполіції Києва, передає УНН.

Деталі

Дійсно є низка повідомлень про замінування. Всі вони наразі відпрацьовуються

- повідомили в поліції.

В поліції зазначили, що повідомлення надійшли, зокрема щодо декількох освітніх закладів, адмінбудівель і одного ТРЦ.

За даними ЗМІ, також фіксуються повідомлення про мінування навчальних закладів у Полтаві, Вінниці, Одесі та Івано-Франківську, залізничного вокзалу у Тернополі.

УНН перевіряє інформацію.

Степан Гафтко

Київ