У Києві масові повідомлення про замінування шкіл і торгових центрів
Київ • УНН
24 вересня правоохоронці Києва отримали низку повідомлень про замінування освітніх закладів, адмінбудівель та ТРЦ. Подібні повідомлення також зафіксовані у Полтаві, Вінниці, Одесі, Івано-Франківську та Тернополі.
Сьогодні, 24 вересня, до правоохоронці надійшло низка повідомлень про замінування декількох освітніх закладів, адмінбудівель і одного ТРЦ. Про це журналісту УНН повідомили в ГУ Нацполіції Києва, передає УНН.
Деталі
Дійсно є низка повідомлень про замінування. Всі вони наразі відпрацьовуються
В поліції зазначили, що повідомлення надійшли, зокрема щодо декількох освітніх закладів, адмінбудівель і одного ТРЦ.
За даними ЗМІ, також фіксуються повідомлення про мінування навчальних закладів у Полтаві, Вінниці, Одесі та Івано-Франківську, залізничного вокзалу у Тернополі.
УНН перевіряє інформацію.
