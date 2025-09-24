В Киеве массовые сообщения о минировании школ и торговых центров
Киев • УНН
24 сентября правоохранители Киева получили ряд сообщений о минировании образовательных учреждений, админзданий и ТРЦ. Подобные сообщения также зафиксированы в Полтаве, Виннице, Одессе, Ивано-Франковске и Тернополе.
Сегодня, 24 сентября, в правоохранительные органы поступил ряд сообщений о заминировании нескольких образовательных учреждений, админзданий и одного ТРЦ. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает УНН.
Детали
Действительно есть ряд сообщений о заминировании. Все они сейчас отрабатываются
В полиции отметили, что сообщения поступили, в частности, относительно нескольких образовательных учреждений, админзданий и одного ТРЦ.
По данным СМИ, также фиксируются сообщения о минировании учебных заведений в Полтаве, Виннице, Одессе и Ивано-Франковске, железнодорожного вокзала в Тернополе.
УНН проверяет информацию.
В Херсоне подросток подорвался на российской мине05.09.25, 20:24 • 5977 просмотров