Эксклюзив
13:04 • 2340 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 7454 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 11212 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 18847 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 14493 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 25399 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16844 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17717 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14809 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27261 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 18856 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 20312 просмотра
В Киеве массовые сообщения о минировании школ и торговых центров

Киев • УНН

 • 664 просмотра

24 сентября правоохранители Киева получили ряд сообщений о минировании образовательных учреждений, админзданий и ТРЦ. Подобные сообщения также зафиксированы в Полтаве, Виннице, Одессе, Ивано-Франковске и Тернополе.

В Киеве массовые сообщения о минировании школ и торговых центров

Сегодня, 24 сентября, в правоохранительные органы поступил ряд сообщений о заминировании нескольких образовательных учреждений, админзданий и одного ТРЦ. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает УНН.

Детали

Действительно есть ряд сообщений о заминировании. Все они сейчас отрабатываются

- сообщили в полиции.

В полиции отметили, что сообщения поступили, в частности, относительно нескольких образовательных учреждений, админзданий и одного ТРЦ.

По данным СМИ, также фиксируются сообщения о минировании учебных заведений в Полтаве, Виннице, Одессе и Ивано-Франковске, железнодорожного вокзала в Тернополе.

УНН проверяет информацию.

В Херсоне подросток подорвался на российской мине05.09.25, 20:24 • 5977 просмотров

Степан Гафтко

Киев