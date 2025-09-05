В Херсоне подросток подорвался на российской мине

В Днепровском районе Херсона подросток наехал велосипедом на противопехотную мину. Ребенок получил многочисленные травмы и находится в больнице, сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

13-летний парень наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также осколочные ранения лица, грудной клетки и ног - написал глава ОГА.

Сейчас подросток находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним

В Днепровском районе Херсона зафиксированы случаи дистанционного минирования российскими войсками. Враг разбрасывает на дорогах опасные противопехотные мины "лепестки", к которым нельзя приближаться.

