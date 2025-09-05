В Херсоне подросток подорвался на российской мине
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона 13-летний парень наехал велосипедом на противопехотную мину, получив черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В Днепровском районе Херсона подросток наехал велосипедом на противопехотную мину. Ребенок получил многочисленные травмы и находится в больнице, сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
13-летний парень наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также осколочные ранения лица, грудной клетки и ног
Сейчас подросток находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним
В Днепровском районе Херсона зафиксированы случаи дистанционного минирования российскими войсками. Враг разбрасывает на дорогах опасные противопехотные мины "лепестки", к которым нельзя приближаться.
