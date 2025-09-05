У Херсоні підліток підірвався на російській міні
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну, отримавши черепно-мозкову травму, контузію та уламкові поранення. Наразі він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
У Дніпровському районі Херсона підліток наїхав велосипедом на протипіхотну міну. Дитина отримала чисельні травми та перебуває в лікарні, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг
Нині підліток перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо
У Дніпровському районі Херсона зафіксовано випадки дистанційного мінування російськими військами. Ворог розкидає на дорогах небезпечні протипіхотні міни "пелюстки", до яких не можна наближатися.
