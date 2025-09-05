У Херсоні підліток підірвався на російській міні

$41.350.02
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Україна
Словаччина
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
У Херсоні підліток підірвався на російській міні

Київ • УНН

У Дніпровському районі Херсона 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну, отримавши черепно-мозкову травму, контузію та уламкові поранення. Наразі він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Херсоні підліток підірвався на російській міні

У Дніпровському районі Херсона підліток наїхав велосипедом на протипіхотну міну. Дитина отримала чисельні травми та перебуває в лікарні, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг

- написав очільник ОДА.

Нині підліток перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Херсона зафіксовано випадки дистанційного мінування російськими військами. Ворог розкидає на дорогах небезпечні протипіхотні міни "пелюстки", до яких не можна наближатися.

Унаслідок атаки російського дрона в Херсонській області загинув фермер Олександр Гордієнко

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
Херсон