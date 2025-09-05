Унаслідок атаки російського дрона в Херсонській області загинув фермер Олександр Гордієнко
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського дрона на Херсонщині загинув депутат облради та фермер Олександр Гордієнко. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі.
російські окупаційні війська вбили херсонського фермера Олександра Гордієнка – депутата Херсонської обласної ради, власника фермерського господарства "Гордієнко" і керівника Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.
Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі
Він розповів, що Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві і був власником фермерського господарства "Гордієнко", очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині.
Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини
