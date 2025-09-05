В результате атаки российского дрона в Херсонской области погиб фермер Александр Гордиенко

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:19 • 504 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 10684 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 23076 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 42899 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 36446 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 38842 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 39812 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30491 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 24519 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 54838 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
46%
755мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 298230 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 291979 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 283725 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 46917 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 12159 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 2092 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 10690 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 17888 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 46349 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 33754 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Белый дом
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 18535 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 46349 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 19321 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 24788 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 26622 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Фейковые новости
Financial Times
ЧатГПТ

В результате атаки российского дрона в Херсонской области погиб фермер Александр Гордиенко

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В результате атаки российского дрона на Херсонщине погиб депутат облсовета и фермер Александр Гордиенко. Враг коварно атаковал автомобиль, в котором он работал в поле.

В результате атаки российского дрона в Херсонской области погиб фермер Александр Гордиенко

российские оккупационные войска убили херсонского фермера Александра Гордиенко – депутата Херсонского областного совета, владельца фермерского хозяйства "Гордиенко" и руководителя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Не могу в это поверить. Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическое известие. Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал автомобиль, в котором он работал в поле

- написал Прокудин.

Он рассказал, что Александр Дмитриевич имел более чем тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве и был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко", возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев. Его хорошо знали и уважали на Херсонщине.

Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонщины

- отметил Прокудин.

Бывшего мэра Херсона вернули из плена: кто он и почему его считают легендарным на родине?24.08.25, 17:56 • 4714 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеАгроновости
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область