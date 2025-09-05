В результате атаки российского дрона в Херсонской области погиб фермер Александр Гордиенко

российские оккупационные войска убили херсонского фермера Александра Гордиенко – депутата Херсонского областного совета, владельца фермерского хозяйства "Гордиенко" и руководителя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Не могу в это поверить. Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическое известие. Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал автомобиль, в котором он работал в поле - написал Прокудин.

Он рассказал, что Александр Дмитриевич имел более чем тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве и был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко", возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев. Его хорошо знали и уважали на Херсонщине.

Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонщины - отметил Прокудин.

Бывшего мэра Херсона вернули из плена: кто он и почему его считают легендарным на родине?