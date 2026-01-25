$43.170.00
ukenru
У Києві 1676 будинків залишаються без опалення після російської атаки 24 січня - Кличко

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Києві 1676 багатоповерхівок залишаються без опалення після російської атаки 24 січня. Комунальники та енергетики відновили подачу тепла в понад 1600 будинків.

У Києві 1676 будинків залишаються без опалення після російської атаки 24 січня - Кличко

У Києві після російської атаки 24 січня без опалення залишається 1676 багатоповерхівок. Про це повідомив в Telegram міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що вчора, 25 січня, в столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість з них уже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Від минулого вечора комунальники й енергетики відновили подачу теплоносія в понад 1600 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути послуги в домівки оселі киян

- зазначив Кличко.

Нагадаємо

Віталій Кличко повідомляв про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня.

Також Київводоканал відновив водопостачання у лівобережній частині столиці після нічної російської атаки 24 січня.

Згодом Кличко повідомив, що у Києві станом на вечір 24 січня 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі.

Євген Устименко

