В Киеве 1676 домов остаются без отопления после российской атаки 24 января - Кличко

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 января, 18:16 • 15364 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 31137 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 27860 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 37106 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 36455 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47368 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44192 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35282 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29488 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 71785 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28 • 8296 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов25 января, 00:06 • 9404 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США25 января, 00:41 • 13537 просмотра
Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД01:15 • 6056 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35 • 8360 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 71781 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 85227 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 99291 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 93211 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 94195 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 15667 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 16204 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 32965 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 33505 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 46597 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Бильд

В Киеве 1676 домов остаются без отопления после российской атаки 24 января - Кличко

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Киеве 1676 многоэтажек остаются без отопления после российской атаки 24 января. Коммунальщики и энергетики возобновили подачу тепла в более чем 1600 домов.

В Киеве 1676 домов остаются без отопления после российской атаки 24 января - Кличко

В Киеве после российской атаки 24 января без отопления остаются 1676 многоэтажек. Об этом сообщил в Telegram городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

Он напомнил, что вчера, 25 января, в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 000 домов. Большинство из них уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

С прошлого вечера коммунальщики и энергетики возобновили подачу теплоносителя в более 1600 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян

- отметил Кличко.

Напомним

Виталий Кличко сообщал о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек.

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.

Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев