В Киеве 1676 домов остаются без отопления после российской атаки 24 января - Кличко

В Киеве после российской атаки 24 января без отопления остаются 1676 многоэтажек. Об этом сообщил в Telegram городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

Он напомнил, что вчера, 25 января, в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 000 домов. Большинство из них уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

С прошлого вечера коммунальщики и энергетики возобновили подачу теплоносителя в более 1600 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян - отметил Кличко.

Напомним

Виталий Кличко сообщал о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек.

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.

Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью.