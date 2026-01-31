$42.850.00
17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 10:00
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 18:21
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 38419 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 43422 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 46330 перегляди
У Києві 10 відділень Нової пошти працюватимуть цілодобово як Пункти Незламності: адреси

Київ

 • 540 перегляди

Десять відділень Нової пошти в Києві від сьогодні працюватимуть цілодобово як Пункти Незламності. Вони пропонуватимуть послуги відправлення/отримання посилок, обігріву, підзарядки гаджетів, Wi-Fi та інші зручності.

У Києві 10 відділень Нової пошти працюватимуть цілодобово як Пункти Незламності: адреси

Від сьогодні 10 відділень Нової пошти в Києві переходять на режим роботи 24/7 як Пункти Незламності. Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що через усе ще складну ситуацію з енергетикою в столиці "ми хочемо, щоб у киян було більше місць, куди можна прийти у будь-який час доби за потреби".

Цілодобовий режим запроваджено у відділеннях на обох берегах Києва.

Правий берег:

  • №310 - вул. Бакинська, 30
    • №308 - вул. Нижній Вал, 7–9
      • №543 - вул. Хрещатик, 16-А
        • №58 - вул. Олекси Тихого, 49
          • №243 - просп. Повітряних Сил, 3-А
            • №88 - вул. Якуба Коласа, 15
              • №163 - вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

                Лівий берег:

                • №19 - вул. Райдужна, 25-Б
                  • №52 - просп. Миколи Бажана, 3
                    • №184 - бульв. Верховної Ради, 14-Б

                      У кожному з цих відділень кияни зможуть цілодобово:

                      • відправляти та отримувати посилки;
                        • зігрітися та скористатися приміщенням як пунктом обігріву;
                          • підзарядити гаджети;
                            • під’єднатися до Wi-Fi;
                              • випити чай або каву;
                                • зробити медичні процедури, що потребують електроенергії (зокрема з небулайзером);
                                  • зняти готівку без комісії.

                                    Нагадаємо

                                    У Деснянському районі Києва частина супермаркетів працюватиме цілодобово, пропонуючи продукти, можливість зарядити телефони та розігріти їжу.

                                    Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15.01.26, 13:34 • 11736 переглядiв

                                    Вадим Хлюдзинський

                                    Київ
