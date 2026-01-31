У Києві 10 відділень Нової пошти працюватимуть цілодобово як Пункти Незламності: адреси
Десять відділень Нової пошти в Києві від сьогодні працюватимуть цілодобово як Пункти Незламності. Вони пропонуватимуть послуги відправлення/отримання посилок, обігріву, підзарядки гаджетів, Wi-Fi та інші зручності.
Від сьогодні 10 відділень Нової пошти в Києві переходять на режим роботи 24/7 як Пункти Незламності. Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що через усе ще складну ситуацію з енергетикою в столиці "ми хочемо, щоб у киян було більше місць, куди можна прийти у будь-який час доби за потреби".
Цілодобовий режим запроваджено у відділеннях на обох берегах Києва.
Правий берег:
- №310 - вул. Бакинська, 30
- №308 - вул. Нижній Вал, 7–9
- №543 - вул. Хрещатик, 16-А
- №58 - вул. Олекси Тихого, 49
- №243 - просп. Повітряних Сил, 3-А
- №88 - вул. Якуба Коласа, 15
- №163 - вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5
Лівий берег:
- №19 - вул. Райдужна, 25-Б
- №52 - просп. Миколи Бажана, 3
- №184 - бульв. Верховної Ради, 14-Б
У кожному з цих відділень кияни зможуть цілодобово:
- відправляти та отримувати посилки;
- зігрітися та скористатися приміщенням як пунктом обігріву;
- підзарядити гаджети;
- під’єднатися до Wi-Fi;
- випити чай або каву;
- зробити медичні процедури, що потребують електроенергії (зокрема з небулайзером);
- зняти готівку без комісії.
