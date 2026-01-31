В Киеве 10 отделений Новой почты будут работать круглосуточно как Пункты Несокрушимости: адреса
Киев • УНН
Десять отделений Новой почты в Киеве с сегодняшнего дня будут работать круглосуточно как Пункты Несокрушимости. Они будут предлагать услуги отправки/получения посылок, обогрева, подзарядки гаджетов, Wi-Fi и другие удобства.
С сегодняшнего дня 10 отделений Новой почты в Киеве переходят на круглосуточный режим работы как Пункты Несокрушимости. Об этом сообщается на странице компании в Facebook, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что из-за все еще сложной ситуации с энергетикой в столице "мы хотим, чтобы у киевлян было больше мест, куда можно прийти в любое время суток при необходимости".
Круглосуточный режим введен в отделениях на обоих берегах Киева.
Правый берег:
- №310 - ул. Бакинская, 30
- №308 - ул. Нижний Вал, 7–9
- №543 - ул. Крещатик, 16-А
- №58 - ул. Олексы Тихого, 49
- №243 - просп. Воздушных Сил, 3-А
- №88 - ул. Якуба Коласа, 15
- №163 - ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5
Левый берег:
- №19 - ул. Радужная, 25-Б
- №52 - просп. Николая Бажана, 3
- №184 - бульв. Верховной Рады, 14-Б
В каждом из этих отделений киевляне смогут круглосуточно:
- отправлять и получать посылки;
- согреться и воспользоваться помещением как пунктом обогрева;
- подзарядить гаджеты;
- подключиться к Wi-Fi;
- выпить чай или кофе;
- сделать медицинские процедуры, требующие электроэнергии (в частности с небулайзером);
- снять наличные без комиссии.
Напомним
В Деснянском районе Киева часть супермаркетов будет работать круглосуточно, предлагая продукты, возможность зарядить телефоны и разогреть еду.
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15.01.26, 13:34 • 11736 просмотров