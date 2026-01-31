В Киеве 10 отделений Новой почты будут работать круглосуточно как Пункты Несокрушимости: адреса

$42.850.00
17:53 • 4024 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 8262 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 8540 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 10298 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 10953 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 10071 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 9328 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5374 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 10821 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18002 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров31 января, 09:57 • 5472 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24 • 10930 просмотра
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo31 января, 13:23 • 7970 просмотра
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области31 января, 13:38 • 4028 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo13:52 • 10629 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 27267 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 56845 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 37919 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 42893 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 45854 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 3520 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 17103 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 22209 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 22945 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 21686 просмотра
В Киеве 10 отделений Новой почты будут работать круглосуточно как Пункты Несокрушимости: адреса

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Десять отделений Новой почты в Киеве с сегодняшнего дня будут работать круглосуточно как Пункты Несокрушимости. Они будут предлагать услуги отправки/получения посылок, обогрева, подзарядки гаджетов, Wi-Fi и другие удобства.

В Киеве 10 отделений Новой почты будут работать круглосуточно как Пункты Несокрушимости: адреса

С сегодняшнего дня 10 отделений Новой почты в Киеве переходят на круглосуточный режим работы как Пункты Несокрушимости. Об этом сообщается на странице компании в Facebook, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что из-за все еще сложной ситуации с энергетикой в столице "мы хотим, чтобы у киевлян было больше мест, куда можно прийти в любое время суток при необходимости".

Круглосуточный режим введен в отделениях на обоих берегах Киева.

Правый берег:

  • №310 - ул. Бакинская, 30
    • №308 - ул. Нижний Вал, 7–9
      • №543 - ул. Крещатик, 16-А
        • №58 - ул. Олексы Тихого, 49
          • №243 - просп. Воздушных Сил, 3-А
            • №88 - ул. Якуба Коласа, 15
              • №163 - ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5

                Левый берег:

                • №19 - ул. Радужная, 25-Б
                  • №52 - просп. Николая Бажана, 3
                    • №184 - бульв. Верховной Рады, 14-Б

                      В каждом из этих отделений киевляне смогут круглосуточно:

                      • отправлять и получать посылки;
                        • согреться и воспользоваться помещением как пунктом обогрева;
                          • подзарядить гаджеты;
                            • подключиться к Wi-Fi;
                              • выпить чай или кофе;
                                • сделать медицинские процедуры, требующие электроэнергии (в частности с небулайзером);
                                  • снять наличные без комиссии.

                                    Напомним

                                    В Деснянском районе Киева часть супермаркетов будет работать круглосуточно, предлагая продукты, возможность зарядить телефоны и разогреть еду.

                                    Вадим Хлюдзинский

                                    ОбществоКиев
