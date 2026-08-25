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У Кривому Розі завершили роботи після удару рф по ТЦ - показали, що зараз на місці

Київ • УНН

 • 414 перегляди

У Кривому Розі завершили розбір завалів після російського удару по торговельному центру. Загинули 16 людей, 136 поранені, серед них 26 дітей.

У Кривому Розі завершили роботи після удару рф по ТЦ - показали, що зараз на місці

У Кривому Розі на Дніпровщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару рф по торговельному центру, який забрав життя 16 людей, повідомили у ДСНС і показали фото з місця події, пише УНН.

Деталі

"На Дніпропетровщині у Кривому Розі завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру. На місці події рятувальники розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних конструкцій", - повідомили у ДСНС.

До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт були залучені рятувальники із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.

"Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них — 26 дітей", - вказали у ДСНС.

Загалом від ДСНС України до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено майже 200 рятувальників і понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки.

Після удару рф по ТРЦ у Кривому Розі розслідують службову недбалість, вже є підозра - МВС22.08.26, 21:45 • 42067 переглядiв

Юлія Шрамко

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