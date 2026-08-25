В Кривом Роге завершили работы после удара рф по ТЦ - показали, что сейчас на месте
Киев • УНН
В Кривом Роге завершили разбор завалов после российского удара по торговому центру. Погибли 16 человек, 136 ранены, среди них 26 детей.
В Кривом Роге Днепропетровской области завершили аварийно-спасательные работы на месте удара рф по торговому центру, который унес жизни 16 человек, сообщили в ГСЧС и показали фото с места происшествия, пишет УНН.
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"В Днепропетровской области, в Кривом Роге, завершены аварийно-спасательные работы на месте удара по торговому центру. На месте происшествия спасатели разобрали около 5000 кв. м разрушенных конструкций торгового центра и обследовали 100% территории. Всего вывезено около 1230 тонн строительных конструкций", — сообщили в ГСЧС.
К поисково-спасательным и другим неотложным работам были привлечены спасатели из Сумской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областей.
"В результате российской атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них — 26 детей", — указали в ГСЧС.
Всего от ГСЧС Украины к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ были привлечены почти 200 спасателей и более 40 единиц специальной и тяжелой инженерной техники.
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