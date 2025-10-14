$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 6180 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 11553 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 10755 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 20509 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 15812 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 23139 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 13575 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 21810 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11638 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10628 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
У Феодосії продовжується пожежа на нафтовому терміналі після атаки БпЛА: горить 6 резервуарів – ТГ-канали

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Після атаки українських безпілотників на морський нафтовий термінал у Феодосії триває масштабна пожежа, горять шість резервуарів. Димовий шлейф від вогню простягнувся на 36 км і досяг Керченського півострова.

У Феодосії продовжується пожежа на нафтовому терміналі після атаки БпЛА: горить 6 резервуарів – ТГ-канали

Після атаки українських безпілотників на морський нафтовий термінал у Феодосії триває масштабна пожежа. За даними моніторингової групи "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки, димовий шлейф від вогню простягся на 36 км і досяг Керченського півострова, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє "Кримський вітер", зараз горять шість резервуарів з пальним на території терміналу.

Ситуація залишається небезпечною через можливе поширення вогню та токсичного диму. Моніторинг продовжується, а супутникові знімки фіксують масштаби руйнувань.

Нагадаємо

У ніч на 13 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом із Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по кількох стратегічних об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму, серед яких – електропідстанція та інші критично важливі енергетичні об’єкти.

Внаслідок атаки у тимчасово окупованій Феодосії під час атаки на нафтобазу було пошкоджено понад 10 цистерн з пальним.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Феодосія
Крим