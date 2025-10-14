У Феодосії продовжується пожежа на нафтовому терміналі після атаки БпЛА: горить 6 резервуарів – ТГ-канали
Київ • УНН
Після атаки українських безпілотників на морський нафтовий термінал у Феодосії триває масштабна пожежа, горять шість резервуарів. Димовий шлейф від вогню простягнувся на 36 км і досяг Керченського півострова.
Після атаки українських безпілотників на морський нафтовий термінал у Феодосії триває масштабна пожежа. За даними моніторингової групи "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки, димовий шлейф від вогню простягся на 36 км і досяг Керченського півострова, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє "Кримський вітер", зараз горять шість резервуарів з пальним на території терміналу.
Ситуація залишається небезпечною через можливе поширення вогню та токсичного диму. Моніторинг продовжується, а супутникові знімки фіксують масштаби руйнувань.
Нагадаємо
У ніч на 13 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом із Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по кількох стратегічних об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму, серед яких – електропідстанція та інші критично важливі енергетичні об’єкти.
Внаслідок атаки у тимчасово окупованій Феодосії під час атаки на нафтобазу було пошкоджено понад 10 цистерн з пальним.