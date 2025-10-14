В Феодосии продолжается пожар на нефтяном терминале после атаки БПЛА: горят 6 резервуаров – ТГ-каналы
Киев • УНН
После атаки украинских беспилотников на морской нефтяной терминал в Феодосии продолжается масштабный пожар, горят шесть резервуаров. Дымовой шлейф от огня протянулся на 36 км и достиг Керченского полуострова.
После атаки украинских беспилотников на морской нефтяной терминал в Феодосии продолжается масштабный пожар. По данным мониторинговой группы "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки, дымовой шлейф от огня протянулся на 36 км и достиг Керченского полуострова, пишет УНН.
Подробности
Как сообщает "Крымский ветер", сейчас горят шесть резервуаров с горючим на территории терминала.
Ситуация остается опасной из-за возможного распространения огня и токсичного дыма. Мониторинг продолжается, а спутниковые снимки фиксируют масштабы разрушений.
Напомним
В ночь на 13 октября беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ вместе с Силами специальных операций ВСУ нанесли удары по нескольким стратегическим объектам РФ во временно оккупированном Крыму, среди которых – электроподстанция и другие критически важные энергетические объекты.
В результате атаки во временно оккупированной Феодосии во время атаки на нефтебазу было повреждено более 10 цистерн с горючим.