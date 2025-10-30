У Бурштині попередили про можливе виявлення касетних боєприпасів з "шахедів" після атаки рф
Київ • УНН
У Бурштині на Прикарпатті після атаки рф попередили про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з "шахедів". Міська рада закликає не підходити до підозрілих предметів та повідомляти ДСНС або поліцію.
У Бурштині на Прикарпатті після атаки рф попередили про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з "шахедів", повідомили у Бурштинській міській раді у четвер у Facebook, пише УНН.
Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з шахедів. Будьте обережні!
Людей закликають не підходити та не торкатися підозрілих предметів, негайно повідомляти ДСНС (101) або поліцію (102), у жодному разі не намагатися самостійно їх переміщати чи оглядати.
Доповнення
Івано-Франківська область 30 жовтня зазнала масованого удару рф, там ворог атакував критичну інфраструктуру.