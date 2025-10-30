В Бурштыне предупредили о возможном обнаружении кассетных боеприпасов из "шахедов" после атаки РФ

В Бурштыне на Прикарпатье после атаки РФ предупредили о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с "шахедов", сообщили в Бурштынском городском совете в четверг в Facebook, пишет УНН.

Есть информация о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с шахедов. Будьте осторожны! - сообщили в горсовете.

Людей призывают не подходить и не прикасаться к подозрительным предметам, немедленно сообщать ГСЧС (101) или полицию (102), ни в коем случае не пытаться самостоятельно их перемещать или осматривать.

Дополнение

Ивано-Франковская область 30 октября подверглась массированному удару РФ, там враг атаковал критическую инфраструктуру.